Булыкин: ничего сложного в «ударе скорпиона» Дзюбы не было — защитники просто наблюдали

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на гол нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы «ударом скорпиона».

«Гол Дзюбы «ударом скорпиона»? Там не было ничего сложного. Нужно было сложиться и попасть мимо вратаря. Защитники «Химок», как обычно, наблюдали вместе с болельщиками за тем, как Артём забивает. Молодец, что так сориентировался», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 30 апреля состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Локомотив» одержал крупную победу со счётом 5:1.