Игрок «Ахмата» Садулаев получил травму передней крестообразной связки
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев получил травму передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Диагноз был поставлен после прохождения футболистом МРТ. Сейчас идёт оформление необходимых документов, после чего Садулаев отправится в одну из зарубежных клиник для проведения операции. Приблизительные сроки восстановления игрока не называются.
Садулаев получил травму в домашнем матче с московским ЦСКА в 25-м туре РПЛ (1:3). Полузащитник был вынужден покинуть поле на 67-й минуте.
23-летний Садулаев сыграл за «Ахмат» 28 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Контракт Садулаева с грозненцами рассчитан до конца мая 2023 года.
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