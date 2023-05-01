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Игрок «Ахмата» Садулаев получил травму передней крестообразной связки

Игрок «Ахмата» Садулаев получил травму передней крестообразной связки
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев получил травму передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Диагноз был поставлен после прохождения футболистом МРТ. Сейчас идёт оформление необходимых документов, после чего Садулаев отправится в одну из зарубежных клиник для проведения операции. Приблизительные сроки восстановления игрока не называются.

Садулаев получил травму в домашнем матче с московским ЦСКА в 25-м туре РПЛ (1:3). Полузащитник был вынужден покинуть поле на 67-й минуте.

23-летний Садулаев сыграл за «Ахмат» 28 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Контракт Садулаева с грозненцами рассчитан до конца мая 2023 года.

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