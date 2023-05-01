Дмитрий Радченко: Дзюба приносит успех «Локомотиву». Многие думали, что он уже не тот

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался о результативности нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Меня нисколько не удивляет результативность Дзюбы. Многие думали, что Артём уже не тот, да и вряд ли сможет помочь какой-нибудь команде. Зная Дзюбу лично, я был уверен, что для него это вызов. Такие разговоры его концентрируют и заставляют выкладываться на полную. Руководство «Локомотива» сделало правильный шаг, подписав Артёма. Это приносит успех.

Дзюба прекрасно провёл время в «Зените» — становился лучшим бомбардиром, приносил команде титулы. В «Зените» он выиграл всё. Но нужно обновлять команду и привлекать молодых футболистов. По этому направлению «Зенит» и идёт — строится новая команда», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.