Мостовой: много видел Мамаев курган в кино и на картинках, вживую — это что-то невероятное
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Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями от опыта посещения Мамаева кургана в Волгограде в преддверии ретроматча со сталинградским «Динамо».
«Всё замечательно, просто прекрасный день сегодня! Я восхищён тем, что увидел в Волгограде. Впервые прилетел в этот город и приятно удивлён. Мамаев курган — это что-то невероятное. Я много видел этот объект на картинках, в кино, ещё где-то, но вживую совсем по-другому. Впечатляюще! Даже представить себе не могу, как это можно спроектировать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ретроматч «Спартака» и «Динамо» пройдёт сегодня, 1 мая. Начало запланировано на 20:00 мск.
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