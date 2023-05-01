Мостовой: много видел Мамаев курган в кино и на картинках, вживую — это что-то невероятное

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями от опыта посещения Мамаева кургана в Волгограде в преддверии ретроматча со сталинградским «Динамо».

«Всё замечательно, просто прекрасный день сегодня! Я восхищён тем, что увидел в Волгограде. Впервые прилетел в этот город и приятно удивлён. Мамаев курган — это что-то невероятное. Я много видел этот объект на картинках, в кино, ещё где-то, но вживую совсем по-другому. Впечатляюще! Даже представить себе не могу, как это можно спроектировать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ретроматч «Спартака» и «Динамо» пройдёт сегодня, 1 мая. Начало запланировано на 20:00 мск.