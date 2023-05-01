Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Фото

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает журналист Абдул Рахман Аль-Рафдан в своём «твиттере».
Фото: «Твиттер» Абдул Рахмана Аль-Рафдана
По информации источника, прилёт Месси в Эр-Рияд никак не связан со слухами о его возможном переходе в саудовский «Аль-Хиляль». Аргентинский нападающий прилетает в Саудовскую Аравию уже второй раз, так как является амбассадором туризма арабской страны.
Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» заканчивается в июне 2023 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Аль-Хиляль» готов предложить аргентинцу зарплату в размере € 400 млн в год.
В 37 матчах текущего сезона Месси отметился 20 забитыми мячами и 19 результативными передачами.
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