Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Фото

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает журналист Абдул Рахман Аль-Рафдан в своём «твиттере».

Фото: «Твиттер» Абдул Рахмана Аль-Рафдана

По информации источника, прилёт Месси в Эр-Рияд никак не связан со слухами о его возможном переходе в саудовский «Аль-Хиляль». Аргентинский нападающий прилетает в Саудовскую Аравию уже второй раз, так как является амбассадором туризма арабской страны.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» заканчивается в июне 2023 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Аль-Хиляль» готов предложить аргентинцу зарплату в размере € 400 млн в год.

В 37 матчах текущего сезона Месси отметился 20 забитыми мячами и 19 результативными передачами.

Материалы по теме Лионель Месси опубликовал пост о Саудовской Аравии на фоне слухов о его уходе из «ПСЖ»

«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета