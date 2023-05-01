Нобоа: «Сочи» умеет играть в футбол, просто у нас был неудачный период

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что сочинцы умеют играть в футбол, а серия поражений южной команды обусловлена неудачным периодом.

«Очень тяжело, когда часто проигрываешь, вся команда испытывала большое давление. Хорошо, что наконец‑то получилось победить. Мы не смотрим, как играют другие, следим за собой. У нас был неудачный период, надо работать над ошибками и двигаться дальше. Победа над «Торпедо» придаст уверенности в следующих матчах. Рад, что получилось заработать три очка. Главное — слушать тренера и стараться делать то, что он требует. Мы умеем играть в футбол, просто был неудачный период», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

До победы над «Торпедо» в 25-м туре (3:1) «Сочи» проиграл три матча подряд в РПЛ.