Веретенников оценил шансы Малкома побить его рекорд по голам за сезон в РПЛ

Бывший нападающий волгоградского «Ротора» Олег Веретенников оценил шансы форварда санкт-петербургского «Зенита» Малкома побить его рекорд по количеству голов за один сезон. Россиянин считает, что у бразильца есть все условия для того, чтобы превзойти его рекорд.
«Вполне возможно, что он превзойдёт рекорд, потому что впереди ещё пять туров. Он играет в лучшей команде, вполне реально, что у него всё получится. Все условия к этому располагают: «Зенит» на ходу, Малком в порядке. Плюс он начал бить пенальти, так что всё возможно», — приводит слова Веретенникова «Матч ТВ».
За пять туров до конца чемпионата в активе Малкома 22 гола. Рекорд Веретенникова — 25 забитых мячей в сезоне из 30 матчей. Абсолютным рекордсменом считается Сейду Думбия, забивший 28 голов в чемпионате из 44 туров.
- 1 мая 2023
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