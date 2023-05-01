Тикнизян: мы говорили, что будем бороться с «Зенитом» за титул, но где они, а где «Локо»?

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян упрекнул себя и других представителей железнодорожников в излишнем бахвальстве перед стартом текущего сезона, когда они заявляли в СМИ, что будут навязывать санкт-петербургскому «Зениту» борьбу за чемпионство.

«Строить какие-то планы сейчас — абсолютно нерационально. Перед этим сезоном мы тоже строили какие-то планы, ходили и рассказывали прессе, что мы будем навязывать конкуренцию «Зениту». Где сейчас они и где мы?» — приводит слова Тикнизяна Sport24.

После 25 сыгранных матчей «Зенит» лидирует в РПЛ с 61 набранным очком. «Локомотив» идёт на 10-м месте с 32 заработанными очками. В следующем матче «Зенит» сыграет со «Спартаком» 7 мая, «Локомотив» встретится с «Сочи».