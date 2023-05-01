Огненный Карпин, скорпион Дзюба, скандальный «Ростов». Премьер-лига несправедливости #34

Представляем 34-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 25-й тур РПЛ. Испорченный праздник «Динамо», сольная победа Малкома в Самаре и Облякова — в Грозном, чудеса от Дзюбы и огонь в матче «Спартак» — «Ростов». Говорим на эти и другие темы в новом выпуске!

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Инсайды от Андрея

Тайм-коды:

00:38 — «Динамо» испортило себе день рождения. Евсеев возвращается в РПЛ!

10:16 — Малком творит неприличные вещи

19:49 — ЦСКА дожал несчастный «Ахмат». А у нас новый спор!

26:44 — Эпичная концовка в матче «Спартака». Карпин в огне, «Ростов» — в некрасивом скандале

50:30 — Дзюба снова забивает, причём удивительным образом. И прыгает на Талалаева

57:52 — Остальные матчи. Юран и все-все-все