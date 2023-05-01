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Агент Комличенко: Коля был в шаге от ЦСКА, но Гончаренко не одобрил трансфер

Агент Комличенко: Коля был в шаге от ЦСКА, но Гончаренко не одобрил трансфер
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, рассказал, как его клиент едва не перешёл в московский ЦСКА. По словам агента, трансфер Комличенко в стан армейской команды забраковал тогдашний тренер москвичей Виктор Гончаренко.

«Комличенко был очень близок к переходу в ЦСКА, это мой самый обидный сорвавшийся трансфер. Мы вели переговоры, когда Коля играл в Чехии. Переход сорвался в последний момент, хотя Комличенко уже был готов вылетать в Москву. Почему сорвалось? Виктор Михайлович Гончаренко не одобрил сделку», — сказал Александр Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:

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