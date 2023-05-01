Матч «Арис» — «Пафос» прокомментирует Никита Ковальчук
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Сегодня, 1 мая, состоится матч 32-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» примет «Пафос» на стадионе «Колосси». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Русскоязычная трансляция будет доступна в социальных сетях клуба. Матч можно будет посмотреть в VK, VK Play, Rutube и «Одноклассниках». Матч прокомментирует Никита Ковальчук.
Матч команд в 27-м туре завершился вничью (2:2), а российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отметился голом, реализовав 11-метровый удар.
В нынешнем сезоне чемпионата Кипра «Арис» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 64 очка в 31 игре. «Пафос» находится на четвёртом месте. Команда набрала 58 очков. В предыдущем туре «Арис» сыграл вничью с «АПОЭЛ» (0:0), а «Пафос» обыграл «Аполлон» (1:0).
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