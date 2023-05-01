Агент Тикнизяна Клюев объяснил решение игрока сменить сборную России на Армению

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, объяснил, почему тот решил выступать за сборную Армении.

«Решение Тикнизяна сменить сборную России на Армению было непростым. Мы с ним долго его оттягивали. Но когда пришло время сделать шаг вперёд, мы его сделали.

Что перевесило? Желание Тикнизяна играть на европейской арене, у сборной Армении сейчас сильная отборочная группа, есть где проявить себя. Нобель Арустамян нам тоже помог в этом переходе (улыбается). Я поддержал решение Наира, он уже дебютировал в матче с Турцией, неплохо себя проявил», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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