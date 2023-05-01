Агент Тикнизяна Клюев объяснил решение игрока сменить сборную России на Армению
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, объяснил, почему тот решил выступать за сборную Армении.
«Решение Тикнизяна сменить сборную России на Армению было непростым. Мы с ним долго его оттягивали. Но когда пришло время сделать шаг вперёд, мы его сделали.
Что перевесило? Желание Тикнизяна играть на европейской арене, у сборной Армении сейчас сильная отборочная группа, есть где проявить себя. Нобель Арустамян нам тоже помог в этом переходе (улыбается). Я поддержал решение Наира, он уже дебютировал в матче с Турцией, неплохо себя проявил», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полное интервью читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:
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