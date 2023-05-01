Дасаев предложил сократить лимит на легионеров в РПЛ до трёх человек

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Он отметил, что в нынешних условиях нужно доверять российским игрокам.

«Сейчас такая ситуация, что должны играть наши ребята. Вот в матче «Спартака» и «Ростова» было несколько молодых футболистов, можно сказать, воспитанников. Это очень хорошо. Наши спартаковцы тоже играют. В них надо верить, им надо доверять, тем более в такой ситуации.

Это нелегко, надо ждать пару лет. После чего начнут появляться наши талантливые ребята. Возьмите СССР, мы же конкурировали между собой. Надо лимит сокращать до трёх легионеров. Три хороших легионера помогут. Но не пачками же везти их сюда», – сказал Ринат Дасаев «Матч ТВ».