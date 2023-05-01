«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Абрахама

Скауты «Манчестер Юнайтед» посетили матч 32-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Миланом» (1:1), чтобы понаблюдать за игрой нападающего римлян Тэмми Абрахама, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «красные дьяволы» намерены приобрести сильного нападающего, который заменит Ваута Вегорста, взятого зимой в аренду для решения временных задач.
Сообщается, что на Абрахама также претендует «ПСЖ». Боссы французского клуба недовольны игрой юного форварда Уго Экитике и намерены отыскать для него замену.
В матче с «Миланом» английский форвард «Ромы» отметился забитым голом на 93-й минуте, однако его мяч не стал победным – 1:1. Всего на счету Абрахама в текущем сезоне 45 матчей за римлян во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами.
Руководство «Ромы» ещё не вступило в переговоры ни с «МЮ», ни с «ПСЖ». В контракте Абрахама указана сумма отступных для «Челси», которая равна € 80 млн. Сообщается, что право приоритетного выкупа сохраняется за лондонским клубом. Боссы римской команды не намерены снижать стоимость для других клубов.
- 1 мая 2023
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