Агент: в «Зенит» Новосельцев пошёл за титулами. Этот переход не был ошибкой

Футбольный агент Александр Клюев высказался об экс-защитнике санкт-петербургского «Зенита» Иване Новоселцеве.

«Новосельцев провёл хорошую карьеру. Было ли ошибкой перейти в «Зенит»? Иван играл в «Ростове», футболист всегда ставит цель перейти в большой клуб. Ваню лично хотел Луческу, Новосельцев пошёл бороться за титулы. Он пришёл в последний день летнего трансферного окна, в «Зените» тогда тоже не было всё так чётко, как сейчас. Тогда пришла группа игроков, которым нужно было сыграться», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новосельцев перешёл из «Ростова» в «Зенит» в 2016 году. Сине-бело-голубые трижды отдавали игрока в аренду. Позже Новосельцев выступал за «Сочи» и тульский «Арсенал».

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