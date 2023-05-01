«Челси» нацелен на подписание молодого форварда «Лидса»

Руководство «Челси» заинтересовано в подписании 19-летнего нападающего «Лидс Юнайтед» Вильфреда Ньонто. Боссы клуба намерены закрыть сделку как можно скорее, сообщает Football Insider.
По информации источника, лондонский клуб всё ещё находится в поиске решения проблемы с отсутствием ярко выраженного нападающего. Боссы синих добавили Ньонто в список своих приоритетных целей в летнее трансферное окно. Итальянский форвард будет заинтересован в смене клубной прописки, если «Лидс» вылетит в конце сезона.
Сообщается, что скауты «Челси» регулярно наблюдали за Ньонто в текущем сезоне. Они убеждены в большом будущем молодого игрока.
Итальянец прошлым летом присоединился к «Лидсу», перейдя из «Цюриха» за € 4,5 млн. Контракт Ньонто с «Лидсом» рассчитан до конца лета 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 18 млн.
В текущем сезоне нападающий провёл 24 матча за «Лидс» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
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