Томори, Ибрагимович и Побега не помогут «Милану» в матче с «Кремонезе»

Защитник «Милана» Фикайо Томори, получивший травму в матче 32-го тура Серии А с «Ромой» (1:1), не сыграет в среду, 3 мая, против «Кремонезе». Экс-игрок «Челси» был заменён после первого тайма из-за проблем с бедром и в понедельник тренировался под присмотром физиотерапевтов. Кроме того, Томори отбудет один матч дисквалификации, что сделает его доступным для игры с «Лацио» в субботу, 6 мая, сообщает пресс-служба «Милана».

Полузащитник Томмазо Побега и нападающий Златан Ибрагимович также пока недоступны. Как и Томори, в понедельник эти игроки на тренировке выполняли индивидуальную работу.

«Милан» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 57 очков в 32 матчах. Столько же очков у «Интера» и «Ромы», с которыми «россонери» ведут борьбу за билет в Лигу чемпионов.

Напомним, 10 мая «Милану» предстоит сыграть первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с тем же «Интером».