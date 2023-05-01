Томори, Ибрагимович и Побега не помогут «Милану» в матче с «Кремонезе»

Защитник «Милана» Фикайо Томори, получивший травму в матче 32-го тура Серии А с «Ромой» (1:1), не сыграет в среду, 3 мая, против «Кремонезе». Экс-игрок «Челси» был заменён после первого тайма из-за проблем с бедром и в понедельник тренировался под присмотром физиотерапевтов. Кроме того, Томори отбудет один матч дисквалификации, что сделает его доступным для игры с «Лацио» в субботу, 6 мая, сообщает пресс-служба «Милана».
Полузащитник Томмазо Побега и нападающий Златан Ибрагимович также пока недоступны. Как и Томори, в понедельник эти игроки на тренировке выполняли индивидуальную работу.
«Милан» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 57 очков в 32 матчах. Столько же очков у «Интера» и «Ромы», с которыми «россонери» ведут борьбу за билет в Лигу чемпионов.
Напомним, 10 мая «Милану» предстоит сыграть первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с тем же «Интером».
- 1 мая 2023
-
19:11
-
19:09
-
18:59
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:41
-
18:36
-
18:30
-
18:24
-
18:07
-
18:05
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:49
-
17:30
-
17:25
-
17:19
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:45
-
16:36
-
16:35
-
16:32
-
16:20
-
16:13
-
16:06
-
16:05
-
16:03
-
15:54
-
15:31