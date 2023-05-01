FA начала расследование в адрес Клоппа после празднования гола в ворота «Тоттенхэма»

Футбольная ассоциация Англии проведёт расследование после празднования главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом победы в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (4:3). Об этом сообщает Inews.

После того как Диогу Жота забил победный гол на четвёртой добавленной минуте, Клопп демонстративно отпраздновал гол перед лицом резервного арбитра Пола Тирни, после чего получил жёлтую карточку. На послематчевой пресс-конференции тренер заявил, что у него особая история отношений с Тирни и что слова арбитра во время инцидента были неприемлемы.

Сообщается, что у Клоппа действительно непростые отношения с Полом. В 2020 году во время одного из матчей судья призвал Юргена «смириться» с решением главного арбитра, а в 2021 году Клопп заявил, что Тирни — единственный арбитр, с которым он испытывает проблемы.