Газзаев: ретроматч в Волгограде посвящается людям, кто отдал жизнь за Сталинград

Бывший тренер сборной России и ряда российских и зарубежных клубов Валерий Газзаев поделился мнением о проведении ретроматча, который состоится 1 мая в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
«Хочу всех поблагодарить за такое внимание. Сегодняшний ретроматч посвящён тем людям, кто отдал свою жизнь за Сталинград. Также это и футболисты, которые спустя два месяца провели матч жизни в разрушенном городе. Для нас всех большая гордость играть в ретроматче. Сегодняшняя игра будет интересная. Приехали игроки, которые добивались успеха. Все приложат усилия для хорошей игры», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, организатором ретроматча стал Российский футбольный союз при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо».
2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошёл через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы – и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.
Валерий Газзаев войдёт в тренерский штаб символической команды «Динамо» (Сталинград) на этой игре вместе с Владимиром Файзулиным.
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