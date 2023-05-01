Олег Романцев: Карпин не смог приехать на ретроматч в Волгоград

Российский тренер Олег Романцев рассказал об игроках, которые не смогли приехать на ретроматч, посвящённый 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Не смогли приехать Ледяхов, Никифоров, Карпин. Ещё кто-то не приходит в голову. Если бы дали минут 20 подумать, то назвал бы человек 20. Мы будем играть так, как умеем. У нас будет играть игроки, который умеют. Мы будем играть раскрепощённо. С Газзаевым мы друзья по жизни. Но только не на поле. Как матч заканчивался, мы сразу снова друзья», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе хозяев сыграют легенды московского «Динамо» и волгоградского «Ротора». За гостей сыграют ветераны «Спартака». Игра начнётся в 20:00 мск.