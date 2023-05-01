Газзаев: в новой российской тренерской школе могу выделить только Семака

Бывший наставник сборной России и ряда российских и зарубежных клубов Валерий Газзаев поделился мнением о новой российской тренерской школе.

«У нас растёт хороший тренер Семак. Советская и российская школа тренеров должна зарекомендовать себя на международной арене. Нужно добиваться результатов. Сегодня могу сказать только о Семаке, который показывает высокий уровень. При каких условиях вернусь в профессию? У нас очень много молодых, талантливых тренеров», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сергей Семак возглавляет питерский «Зенит» с 2018 года. С командой он выиграл четыре чемпионата России, один Кубок и три Суперкубка.

До работы с петербуржским клубом Семак на протяжении двух лет сотрудничал с «Уфой».