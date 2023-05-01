Газзаев: без еврокубков нужно пропагандировать прошлое. Ретроматч войдёт в историю
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о проведении ретроматча, посвящённого 80-летию победы в Сталинградской битве.
«Матч исторический. Этот матч войдёт в историю как матч, который был 80 лет назад. Такие матчи нужно делать как можно чаще. Нужно пропагандировать наше прошлое в условиях отсутствия еврокубков. Это важный момент воспитания. То, что матч проходит в городе-герое Волгоград — абсолютно правильно», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
2 мая 1943 года был сыгран матч, в котором местное «Динамо» встречалось с московским «Спартаком». Игра стала символом возвращения города к жизни после освобождения. Ретроматч начнётся в 20:00 по московскому времени.
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