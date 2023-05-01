Агент Шапи-Сулейманова рассказал о переговорах игрока с израильским «Хапоэлем»

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, поделился информацией о ходе переговоров игрока с израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева).

«Хапоэль» может выкупить Сулейманова, если он согласится на понижение зарплаты? Такой ситуации нет. Пока всё в процессе, и речи о подобных шагах не было. У них концовка сезона, решаются задачи. Конечно, общение с клубом ведётся. Для клуба сейчас в первую очередь важно решить задачу.

Подписание Шапи тоже стоит во главе угла, но никто не форсирует ситуацию. Идёт общение. В течение этого месяца к чему-то придём. Рассматриваются ли другие варианты? Конечно, есть клубы, заинтересованные в Шапи, но у «Хапоэля» есть приоритетное право, плюс Сулейманову комфортно в этой команде. На сегодняшний день он один из лидеров клуба. В приоритете переговоры именно с этим клубом», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, права на Шапи принадлежат «Краснодару», за израильский клуб 23-летний форвард выступает на правах аренды, забив в текущем сезоне пять голов.