Гол Кокорина на 85-й минуте принёс «Арису» победу в матче с «Пафосом»

Завершился матч 32-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» Лимасол принимал «Пафос». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 61-й минуте Янник Гомис вывел «Арис» вперёд. Спустя восемь минут гости сравняли счёт усилиями Жайро да Силвы. На 85-й минуте российский нападающий Александр Кокорин принёс «Арису» победу.

Матч команд в 27-м туре завершился вничью (2:2), в той игре Кокорин также отметился голом.

«Арис» продолжает лидировать в чемпионате Кипра, набрав 67 очков в 32 встречах. «Пафос» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 58 очков. В следующем туре чемпионата Кипра «Арис» встретится с АЕКом из Ларнаки, а соперником «Пафоса» станет АПОЭЛ.