Дмитрий Комбаров объяснил, почему на ретроматч «Победа» пришло больше народу, чем на РПЛ

Российский футболист Дмитрий Комбаров назвал причину высокой посещаемости ретроматча, посвящённого 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Футбол и атмосфера великолепные! Полный стадион болельщиков. Всегда в таком коллективе, команде приятно играть и получать удовольствие от футбола. Это тот самый комбинационный футбол, но надо побольше ударов. Мы хотим забить гол.

Почему на ретроматче больше болельщиков, чем на матчах РПЛ? Посмотрите, какой состав в этой раздевалке, в той. Понятно, что люди ходят посмотреть на кумиров детства, кто-то — на кумиров молодости. Зрелищное событие, поэтому столько людей на трибунах», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.