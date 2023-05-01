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Дмитрий Комбаров объяснил, почему на ретроматч «Победа» пришло больше народу, чем на РПЛ

Дмитрий Комбаров объяснил, почему на ретроматч «Победа» пришло больше народу, чем на РПЛ
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Российский футболист Дмитрий Комбаров назвал причину высокой посещаемости ретроматча, посвящённого 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Футбол и атмосфера великолепные! Полный стадион болельщиков. Всегда в таком коллективе, команде приятно играть и получать удовольствие от футбола. Это тот самый комбинационный футбол, но надо побольше ударов. Мы хотим забить гол.

Почему на ретроматче больше болельщиков, чем на матчах РПЛ? Посмотрите, какой состав в этой раздевалке, в той. Понятно, что люди ходят посмотреть на кумиров детства, кто-то — на кумиров молодости. Зрелищное событие, поэтому столько людей на трибунах», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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