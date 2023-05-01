«Ференцварош» обыграл «Уйпешт», подопечные Черчесова могут выиграть титул в следующем туре
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Завершился матч 29-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Уйпешт» принимал «Ференцварош». Гости одержали победу со счётом 3:2.
На 24-й минуте Амер Гояк вывел «Ференцварош» вперёд. В концовке первого тайма хозяева сравняли счёт усилиями Фернана Гуре. На 54-й минуте Гояк оформил дубль, а спустя шесть минут Кристиан Листеш удвоил преимущество гостей. В компенсированное время Кристиан Шимон отыграл один мяч.
«Ференцварош» продолжает лидировать в чемпионате Венгрии. Команда Станислава Черчесова набрала 60 очков после 29 матчей и опережает идущий вторым «Кечкемет» на девять баллов за четыре тура до завершения турнира. «Уйпешт» располагается на шестой строчке турнирной таблицы. В активе клуба 37 очков.
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