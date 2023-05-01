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«Ференцварош» обыграл «Уйпешт», подопечные Черчесова могут выиграть титул в следующем туре

«Ференцварош» обыграл «Уйпешт», подопечные Черчесова могут выиграть титул в следующем туре
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Завершился матч 29-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Уйпешт» принимал «Ференцварош». Гости одержали победу со счётом 3:2.

На 24-й минуте Амер Гояк вывел «Ференцварош» вперёд. В концовке первого тайма хозяева сравняли счёт усилиями Фернана Гуре. На 54-й минуте Гояк оформил дубль, а спустя шесть минут Кристиан Листеш удвоил преимущество гостей. В компенсированное время Кристиан Шимон отыграл один мяч.

«Ференцварош» продолжает лидировать в чемпионате Венгрии. Команда Станислава Черчесова набрала 60 очков после 29 матчей и опережает идущий вторым «Кечкемет» на девять баллов за четыре тура до завершения турнира. «Уйпешт» располагается на шестой строчке турнирной таблицы. В активе клуба 37 очков.

Венгрия - OTP Банк Лига. 29-й тур
01 мая 2023, понедельник. 19:00 МСК
Уйпешт
Будапешт
Окончен
2 : 3
Ференцварош
Будапешт
0:1 Гояк – 24'   1:1 Гуре – 41'   1:2 Гояк – 54'   1:3 Листеш – 60'   2:3 Шимон – 90+3'
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