«Ференцварош» обыграл «Уйпешт», подопечные Черчесова могут выиграть титул в следующем туре

Завершился матч 29-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Уйпешт» принимал «Ференцварош». Гости одержали победу со счётом 3:2.

На 24-й минуте Амер Гояк вывел «Ференцварош» вперёд. В концовке первого тайма хозяева сравняли счёт усилиями Фернана Гуре. На 54-й минуте Гояк оформил дубль, а спустя шесть минут Кристиан Листеш удвоил преимущество гостей. В компенсированное время Кристиан Шимон отыграл один мяч.

«Ференцварош» продолжает лидировать в чемпионате Венгрии. Команда Станислава Черчесова набрала 60 очков после 29 матчей и опережает идущий вторым «Кечкемет» на девять баллов за четыре тура до завершения турнира. «Уйпешт» располагается на шестой строчке турнирной таблицы. В активе клуба 37 очков.