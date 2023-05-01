Радимов — о Гленне Бейле: подло подвёл команду, которой и так сейчас непросто

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от выступления футболистов в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Подводим итоги 25-го тура! Как обычно, рассказываю о трёх главных впечатлениях со знаком плюс и со знаком минус. По персоналиям:

Разочаровали:

3. Левников: про судей говорить уже надоело, но выбора не остаётся. Если добавлено три минуты и они истекли, то атакующей команде даётся шанс на одну атаку или стандарт, и всё! Здесь же и подача со штрафного, и угловой после розыгрыша, и второй угловой. Так нельзя, это же правила игры! Да, «Спартак» воспользовался подаренным шансом, молодым футболистам «Ростова» невероятно обидно должно быть.

2. Гленн Бейл: подвёл команду, «привёз» пенальти и тут же схватил жёлтую, которая оказалась второй. Просто подло подвёл команду, которой и так сейчас непросто.

1. Кутицкий: главный шутник тура, о котором уже много сказано о его эпизоде с пенальти, но ведь, и помимо этого момента, сыграл он ну очень слабо. Смотрю сейчас ретроматч, и кажется, что Витя Онопко на месте Кутицкого сыграл бы минимум не хуже, но таких смешных пенальти точно бы не «привозил». Молодых динамовских дарований всех расхваливают, но иногда кажется, что они просто не готовы выходить в ответственных матчах.

Кто порадовал:

3. Гонгадзе: в нужный момент проявил себя, забил два мяча и принёс своей команде важную победу.

2. Обляков: не первый раз отмечаем Ивана, но он действительно проводит яркий сезон. Перейдя действовать ближе к атаке, набирал результативные очки и стал лидером команды. Вот и сейчас очень нужный дубль.

1. Малком: думаю, тут вообще не может быть никаких вопросов!» – написал Радимов в своём телеграм-канале.