В турецком «Фатих Карагюмрюк» подтвердили интерес к Далеру Кузяеву

Спортивный директор турецкого «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока. Посмотрим, как всё будет, потому что трансферный рынок будет открыт ещё не скоро. В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали. Если «Зенит» захочет сохранить игрока, мы не сможем конкурировать с российским клубом», — приводит слова Акына «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне на счету Кузяева 30 матчей в составе «Зенита» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами.

Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня этого года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 10 млн.

Ранее Sport24 сообщал, что 30-летний хавбек является трансферной целью «Фатих Карагюмрюк». За турецкий клуб также выступает бывший товарищ Кузяева по команде – полузащитник Магомед Оздоев.