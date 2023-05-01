Маттеус: не думаю, что Коло Муани — подходящий вариант для «Баварии»

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал информацию о возможной покупке мюнхенским клубом нападающего в предстоящее трансферное окно.
«Полагаю, что «Бавария» хочет подписать звёздного форварда, который будет гарантированно забивать по 25–30 голов за сезон. Мне не кажется, что Коло Муани – идеальный вариант для нападения. Хотя он подошёл бы клубу и помог команде.
На мой взгляд, Тухелю нужен форвард другого формата – физически сильный. Такой игрок, который вообще не будет играть на флангах, но при этом сможет реализовывать каждый второй голевой шанс. Этот нападающий должен активно участвовать в прессинге. Подписание подобного игрока станет важной задачей для руководства команды», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.
В текущем сезоне лучшим бомбардиром «Баварии» в чемпионате Германии является атакующий полузащитник Джамал Мусиала. 20-летний игрок отличился 11 раз в 29 матчах. Номинальные нападающие мюнхенцев Эрик Шупо-Мотинг и Матис Тель суммарно забили 14 мячей в чемпионате (10 на счету Шупо-Мотинга и четыре в активе Теля).
Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к форварду «Айнтрахта» Коло Муани. Также отмечалось, что в случае неудачи с переходом француза мюнхенский клуб готов включиться в борьбу за Гарри Кейна или Тэмми Абрахама.
- 1 мая 2023
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