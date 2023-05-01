Веретенников: в Волгограде всегда любили футбол. Здесь должна играть команда РПЛ

Бывший нападающий волгоградского «Ротора» Олег Веретенников поделился впечатлениями от ретроматча, организованного в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Всё супер! Сегодня и за вчерашний день мы посетили практически всё, что было запланировано. Везде было интересно, было много народу, общались, везде фотографировались. Супер!

РФС угадал с местом и временем проведения этого мероприятия. Понятно, что годовщина, 80-летие. Всё было приурочено, но всё было на высшем уровне! Вы видели, что сегодня 36.600 болельщиков. Это рекорд России по посещаемости матчей. В Волгограде всегда любили футбол. Здесь должна играть команда Премьер-Лиги», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Несколько минут назад в Волгограде завершился ретроматч «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Сталинград). Победу в матче со счётом 2:0 одержали спартаковцы, отличились Роман Павлюченко и Александр Самедов.