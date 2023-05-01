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«Манчестер Юнайтед» опережает «Баварию» в борьбе за Коло Муани

«Манчестер Юнайтед» опережает «Баварию» в борьбе за форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, руководство «красных дьяволов» принимает более активные и настойчивые попытки по подписанию футболиста, нежели «Бавария».

Сообщается, что игрок ещё не принял окончательного решения насчёт команды, за которую он хотел бы выступать в будущем, однако его агенты тщательно изучают предварительные предложения от клубов.

В текущем сезоне на счету 24-летнего Коло Муани 40 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 12 результативными передачами.

Контракт игрока с франкфуртским клубом действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 65 млн.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» готов расстаться со своим бомбардиром менее чем за € 100 млн.