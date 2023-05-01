Павлюченко: если в РПЛ будут приезжать дровосеки из-за рубежа, то надо сокращать лимит

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко выразил мнение, что в чемпионате России нужно ужесточать лимит, если в клубы будут приезжать игроки низкого уровня.
«Если будут приезжать легионеры уровня Малкома, то пусть едут. А если дровосеки будут приезжать из-за рубежа, то надо сокращать лимит. Сильные иностранцы нужны. Посмотрите на чемпионат Англии… Это самое сильное первенство не из-за того, что там англичане играют», – приводит слова Павлюченко «РИА Новости Спорт».
С сезона-2022/2023 для участников чемпионата России по футболу предъявляется обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле в матче РПЛ за один клуб могут находиться не более восьми легионеров.
- 1 мая 2023
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