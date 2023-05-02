«Лестер» и «Эвертон» не выявили победителя в противостоянии аутсайдеров АПЛ

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия).
На 15-й минуте встречи счёт открыл форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, реализовав пенальти.
Спустя семь минут «лисы» восстановили равенство усилиями своего защитника Чаглара Сёюнджю.
В последующие минуты до конца первой половины матча «Лестер» владел преимуществом, которое конвертировалось в забитый мяч: на 33-й минуте отличился Джейми Варди. Перед самым перерывом шанс удвоить преимущество получил Джеймс Мэддисон, однако его удар с 11-метровой отметки парировал голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд.
Во втором тайме единственным забитым мячом отметился вингер «ирисок» Алекс Айуоби на 54-й минуте. Окончательный результат – ничья 2:2.
Таким образом, «Лестер» не позволил «Эвертону» опередить себя в таблице чемпионата Англии: команда располагается на 16-м месте, набрав 30 очков в 34 играх. «Ириски», в свою очередь, идут на 19-й строчке, заработав 29 баллов после 34 встреч.
- 2 мая 2023
-
00:58
-
00:58
-
00:52
-
00:52
-
00:43
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:00
- 1 мая 2023
-
23:56
-
23:49
-
23:46
-
23:32
-
23:28
-
23:21
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:36
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:48
-
21:48
-
21:35
-
21:32
-
21:28
-
21:19