«Лестер» и «Эвертон» не выявили победителя в противостоянии аутсайдеров АПЛ

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия).

На 15-й минуте встречи счёт открыл форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, реализовав пенальти.

Спустя семь минут «лисы» восстановили равенство усилиями своего защитника Чаглара Сёюнджю.

В последующие минуты до конца первой половины матча «Лестер» владел преимуществом, которое конвертировалось в забитый мяч: на 33-й минуте отличился Джейми Варди. Перед самым перерывом шанс удвоить преимущество получил Джеймс Мэддисон, однако его удар с 11-метровой отметки парировал голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд.

Во втором тайме единственным забитым мячом отметился вингер «ирисок» Алекс Айуоби на 54-й минуте. Окончательный результат – ничья 2:2.

Таким образом, «Лестер» не позволил «Эвертону» опередить себя в таблице чемпионата Англии: команда располагается на 16-м месте, набрав 30 очков в 34 играх. «Ириски», в свою очередь, идут на 19-й строчке, заработав 29 баллов после 34 встреч.