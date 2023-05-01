«Версаль», подписавший Ленса прошлым летом, стоит на пороге банкротства

Французский клуб «Версаль», ведущий борьбу за выход в Лигу 2, столкнулся с большим количеством внутренних проблем. Синие переживают финансовый кризис из-за проблем своего акционера, компании City, которая занимается недвижимостью, и Дидье Кийо, бывший генеральный директор LFP, должен срочно найти новых инвесторов, как сообщает Le Parisien.

Вторая причина приближающегося краха – параллельно с трудностями City «Версаль» потерял несколько миллионов евро за последние месяцы из-за расточительного образа жизни. Поднявшись в Насьональ 1 (третий по рангу дивизион страны), клуб развил большую активность в летнее трансферное окно. В числе новичков команды оказался, например, 35-летний Джермейн Ленс, в активе которого шесть голов в 12 матчах. Бюджет клуба был раздут до € 6,5 млн, однако доходы «Версаля» остались прежними. Дело приняло настолько крутой оборот, что отдельные эксперты говорят о неотвратимом банкротстве.

«Версаль» занимает пятое место в турнирной таблице лиги, имея равное количество очков с «Ред Стар» (по 51). 2 мая синие сыграют с «Ред Стар» в заключительном матче 31-го тура, и поражение в этом матче практически лишит клуб шансов на повышение в классе.