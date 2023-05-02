77-летнего комментатора Sky Sports обвинили в расизме из-за слов о Сон Хын Мине

Комментатор Мартин Тайлер, работающий на Sky Sports, оказался в центре расистского скандала после матча 34-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (4:3). Об этом сообщает Mirror.
Комментируя фол нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина на форварде «Ливерпуля» Коди Гакпо, Тайлер сказал, что Сон действовал «в стиле боевых искусств». Пользователи в соцсетях, посчитав этот комментарий отсылкой к восточным единоборствам, раскритиковали Мартина. Сравнение было воспринято как «расистское» из-за национальности Сона. В Sky Sports заявили, что с комментатором была проведена разъяснительная беседа.
В прошлом году 77-летний Тайлер, работающий на Sky Sports с 1990 года, извинился за слова о том, что вратарь сборной Украины Георгий Бущан должен «сражаться, как солдат» во время матча отборочного турнира к ЧМ-2022 с Уэльсом (0:1).
- 2 мая 2023
-
00:58
-
00:58
-
00:52
-
00:52
-
00:43
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:00
- 1 мая 2023
-
23:56
-
23:49
-
23:46
-
23:32
-
23:28
-
23:21
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:36
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:48
-
21:48
-
21:35
-
21:32
-
21:28
-
21:19