Тен Хаг ответил на вопрос, не отвлекали ли «МЮ» протесты фанатов против Глейзеров

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, не отвлекали ли команду во время матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:0) протесты фанатов против семьи Глейзеров, владеющей клубом.
«Мы действительно чувствовали, что фанаты поддерживают нас, и поэтому мы должны сосредоточиться, чтобы добиться успеха, потому что это то, чего ожидают фанаты, и они могут и должны полагаться на нас. Поэтому мы сосредоточимся на, и я уверен, что когда мы выступаем так, как выступаем весь сезон, фанаты поддерживают нас. Между нами сильная связь», — приводит слова тренера Goal.
Фанаты «Юнайтед» активно требуют продажи клуба, речь о которой идёт в последние месяцы. Среди возможных покупателей называются катарский шейх Аль Тани и британский бизнесмен Джим Рэтклифф.
- 2 мая 2023
-
00:58
-
00:58
-
00:52
-
00:52
-
00:43
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:00
- 1 мая 2023
-
23:56
-
23:49
-
23:46
-
23:32
-
23:28
-
23:21
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:36
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:48
-
21:48
-
21:35
-
21:32
-
21:28
-
21:19