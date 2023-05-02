«Интер» готов продать Лаутаро Мартинеса в один из клубов АПЛ

«Интер» готов продать своего нападающего Лаутаро Мартинеса в «Манчестер Юнайтед» этим летом, поскольку миланский клуб намерен собрать средства для укрепления состава, сообщает Football Insider.
По информации источника, аргентинец будет доступен примерно за € 75 млн. Некоторые европейские топ-клубы были предупреждены о возможности его подписания.
Сообщается, что главному тренеру «красных дьяволов» Эрику Тен Хагу нужен нападающий, который умеет прессинговать, и босс «МЮ» считает 25-летнего форварда «Интера» «идеальным нападающим» за его высокую интенсивность.
«Юнайтед» будет готов приобрести Мартинеса, если не сможет заключить сделку по переходу Гарри Кейна. Отмечается, что сам аргентинец заинтересован в переходе в клуб АПЛ.
В текущем сезоне на счету Лаутаро 47 матчей в составе «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 7 результативными передачами.
Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 80 млн.
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