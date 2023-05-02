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Валерий Карпин намекнул на предвзятость арбитров РПЛ

Валерий Карпин намекнул на предвзятость арбитров РПЛ
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал работу арбитров РПЛ.

«Просто минимальное время, когда делаются одни замены, без просмотра VAR – это три минуты. Но если было два просмотра VAR. Это навевает на другие мысли, что совершенно нормально. Человек не хочет, чтобы мы играли больше, чтобы мы не дай бог сравняли», — приводит слова Карпина «Матч ПРЕМЬЕР».

«Ростов» с начала сезона в Российской Премьер-Лиге заработал 15 пенальти, установив новый рекорд чемпионата.

Напомним, 29 апреля завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Ростов» на «Открытие Банк Арене». Встреча завершилась ничьей — 1:1. «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.

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