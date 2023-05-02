Роберто Мартинес ответил на вопрос о будущем Роналду в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем Криштиану Роналду.
«Он очень важный игрок и человек в раздевалке. Он играет на важной позиции, нападающий, который может сыграть решающую роль. Это игрок с уникальным опытом. В мировом футболе нет другого игрока с 198 играми и это что-то очень ценное для нас. Это футбольное решение, которое связано с игрой. Я принимаю сложные и важные решения для команды. Я думаю, что Криштиану сыграл очень важную роль в матчах, которые мы сыграли в марте, и важно продолжать придерживаться этого отношения каждый день», — приводит слова Мартинеса O Jogo.
Напомним, следующий матч в квалификации на чемпионат Европы 2024 года сборная Португалии проведёт 17 июня. В этот день команда сыграет с Боснией и Герцеговиной. 20 июня португальцы встретятся с Исландией.
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