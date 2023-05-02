В ЦСКА опровергли информацию о том, что Игорь Дивеев может покинуть команду

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о переговорах защитника армейцев Игоря Дивеева с клубом о продлении контракта. Ранее сообщалось, что российский футболист может покинуть московскую команду из-за разногласий по зарплате в новом контракте игрока.
«Инсайд коллег по-настоящему уникален. В нём неверно примерно всё. В наше время это большая редкость: давно понятна сила медиа, а каналов коммуникаций так много, что при наличии нескольких сторон информацию редко удаётся сохранить.
Однако была опубликована заметка, в которой даже в заголовке все тезисы и общая логика не соответствуют действительности. На текущем этапе переговоров опровергать подобного рода «инсайды» считаю бессмысленным, но уникальность инсайда всё же важно отметить», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.
Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.
В текущем сезоне Дивеев сыграл за армейцев 40 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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