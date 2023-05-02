Хави назвал лучшую команду текущего сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что «Манчестер Сити» может выиграть требл в этом сезоне.

«Для меня «Сити» – лучшая команда в мире на данный момент. Они очень хорошо играют, и у них лучший тренер в мире.

Было бы совершенно справедливо, если бы они выиграли требл», – приводит слова Хави Sport.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с мадридским «Реалом». Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» пройдёт 9 мая. В финале Кубка Англии команда Пепа Гвардиолы встретится с «Манчестер Юнайтед». Также «горожане» лидируют в АПЛ с отрывом в одно очко от «Арсенала», имея матч в запасе. Лондонская команда провела на вершине турнирной таблицы 247 дней: «канониры» лидировали с 3-го тура, лишь раз пропустив на первое место «Манчестер Сити» по итогам 23-го тура.

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