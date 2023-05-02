Бывший игрок «Динамо» раскритиковал игру команды в последних пяти турах

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал результат матча «Динамо» с «Факелом».

«По игре-то «Динамо» не переигрывали воронежцев. Только в конце немного встряхнулись. Может, Йокановичу не удалось достучаться до своих ребят или они не настроились. Хотя такого быть не должно. Так что «Факел» победил заслуженно.

Уже туров пять «Динамо» играет еле-еле. Просто кошмар в обороне, проходной двор. После зимней паузы игры как таковой у команды не было. Был только яркий матч с «Зенитом» на Кубок, а других таких встреч я не помню», — приводит слова Терёхина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 28 апреля завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и воронежский «Факел». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Факела».

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей.