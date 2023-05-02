Фанат с бензопилой задержан на матче африканской Лиги чемпионов
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Четвертьфинальный матч африканской Лиги чемпионов прерывался из-за беспорядков.
Игра, в которой встречались «Эсперанс» и «Кабили», прошла 29 апреля в Тунисе. Из-за того, что болельщики хозяев вступили в конфликт с полицией и стали жечь файеры на трибунах, второй тайм матча был отложен на 40 минут, сообщает Reuters. На стадион пришлось вызвать пожарную службу – она ликвидировала несколько возгораний.
Министерство внутренних дел страны сообщило, что всего были задержаны 66 человек, 12 из них – несовершеннолетние. Также отмечается, что один из фанатов находился на трибуне с бензопилой, украденной со склада на стадионе. Было похищено и другое оборудование.
Встреча «Эсперанса» и «Кабили» завершилась с равным счётом 1:1.
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