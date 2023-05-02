Валерий Баринов оценил роль Артёма Дзюбы в раздевалке «Локомотива»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов оценил игру железнодорожников в последних матчах. Также он поделился ожиданиями от выступления команды в следующем сезоне.

«Будет ли «Локомотив» в следующем сезоне в верхней части таблицы? Трудно сказать. Смотря, что придёт в голову начальству. Руководство «Локомотива» всегда убирает тех, кто начинает выигрывать. Не знаю, может новое руководство другое. Как можно было увольнять Сёмина, когда при нём «Локомотив» всегда был в зоне Лиги чемпионов? Как это можно было сделать? Но сделали же. Я уже боюсь сглазить. Сейчас команда набрала ход, а дальше скажут, что нам это не надо.

Если говорить о следующем сезоне, то надо смотреть, кто останется, насколько хватит Дзюбы. Артём внес особое настроение и сплотил команду. Все думали, что он взорвёт ситуацию в раздевалке, а может он её правильно и взорвал. Болельщики всегда надеются на лучшее, я тоже надеюсь. Только бы палки в колеса не вставили», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 10 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. 30 апреля железнодорожники в матче 25-го тура РПЛ обыграли «Химки» со счетом 5:1. Дзюба во встрече с подмосковным клубом стал автором дубля.