Шалимов прокомментировал поражение «Динамо» в матче с «Факелом»

Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал поражение команды в матче 25-го тура чемпионата России с «Факелом». Встреча прошла в Москве не стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
«От «Динамо» можно было ожидать эмоционального всплеска — всё-таки юбилей клуба, много мероприятий было. Но стимулом это не стало. На мой взгляд, при всех потерях, которые произошли, бело-голубые могли бы играть сильнее и достигать лучшего результата — никуда не ушли Захарян, Макаров, Смолов, Тюкавин, Фомин. Это хорошие футболисты, которые сейчас не играют в свою силу.
По голам. В первом случае есть вопросы к опорной зоне бело-голубых, а второй мяч — стопроцентный пенальти. Я удивлен, что арбитры смотрели эпизод четыре минуты — это чистый одиннадцатиметровый», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков.
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