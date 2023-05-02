Андрей Гордееа: «Динамо» недооценило возможности «Факела»

Футбольный эксперт Андрей Гордеев высказался о поражении московского «Динамо» в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги от воронежского «Факела». Игра завершилась со счётом 0:2.

«Сейчас идёт концовка чемпионата, и игры с аутсайдерами будут приобретать бескомпромиссный характер, поэтому никому нельзя расслабляться. Мы знаем, что «Факел» — добротный коллектив, который пытается решить задачу сохранения прописки. Футбол в городе любят, есть большая армия болельщиков. Конечно, для «Динамо» результат негативный, но за воронежцев можно только порадоваться.

Не кажется, что «Динамо» просто не имеет права проигрывать таким соперникам? Это понятно. Проигрывать вообще не рекомендуется. Мне кажется, что москвичи немного недооценили возможности «Факела», а себя переоценили. Если абстрагироваться от амбиций клуба, то уровень этих команд не какой-то уж несопоставимый. Если исключить «Зенит» и ЦСКА, которые стоят особняком в плане организации и легионеров, уровень остальных команд РПЛ немного подравнялся с клубами ФНЛ», – приводит слова Гордеева «Евро-футбол.Ру».