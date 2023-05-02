Алексей Стрепетов: вся команда должна работать на рекорд Малкома

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался о результативности бразильского вингера «Зенита» Малкома.

«Во-первых, сам Малком набрал великолепную форму, во-вторых, и команда набирает обороты. И эти голы Малкома — заслуга всей команды, его партнёров, а партнёры у него великолепные. И это не только бразильцы, но и россияне, вся команда в целом.

Матч со «Спартаком»? Тут важна, прежде всего, победа над «Спартаком». А кто забьёт… Пускай это будет Клаудиньо, Кассьерра или Сергеев, я всё жду голов от Андрея Мостового. А Малком может отдать две-три голевые передачи — и это уже будет радость.

Бомбардирская гонка? Это другой вопрос. Главное — выиграть у «Спартака» и расставить точки над «i», чтобы у московских специалистов не было шансов сказать, что «Спартак» был лучшим. Что касается Малкома, то он, конечно, должен нацелиться на звание лучшего бомбардира. Если он отметится голом в ворота «Спартака», будет прекрасно. А чтобы он установил рекорд, вся команда должна на него работать в последних играх. Но сначала надо решить задачу с чемпионством, а потом — сделать Малкома лучшим бомбардиром чемпионата», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».