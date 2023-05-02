Смородская: «Локомотиву» нужно ещё работать и работать, чтобы вернуться в прежнюю форму

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре столичного клуба, а также высказалась о контракте Артёма Дзюбы.

«Победа «Локомотива» над «Химками» не означает, что «железнодорожники» вернулись в прежнюю форму. Подмосковная команда слишком слабая, победа над ней ничего не означает. «Локомотиву» нужно ещё работать и работать. «Железнодорожникам» надо продлевать контракт с Дзюбой, но я считаю, что не более, чем на один год», — приводит слова Смородской Metaratings.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 10 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. 30 апреля железнодорожники в матче 25-го тура РПЛ обыграли «Химки» со счетом 5:1. Дзюба во встрече с подмосковным клубом стал автором дубля.