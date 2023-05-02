Булыкин: Йокановича в новом сезоне в «Динамо» не будет

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о тренерской проблеме в московском «Динамо».

«Я думаю, не будет Йокановича в новом сезоне, но вопрос в следующем: «Кто будет после него?» Понятное дело, что с Йокановичем команда провалила всё что можно: Кубок России и чемпионат, и игру в честь столетия клуба. Поэтому понятно, что его будут менять, другой вопрос, кем? Если бы был тренер у «Динамо» на замену сейчас, то он бы уже пришёл. Максимум он доживёт до конца сезона, но во всех клубах обычно увольняют тренеров после такого», – приводит слова Булыкина «Евро-футбол.Ру».

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 25 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко.