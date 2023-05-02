Кузьмичёв: если Дуарте продолжит прогрессировать, то станет качественным защитником

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался об игре парагвайского защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.
«Относительно тех игр, в которых Дуарте играл, — матч с «Ростовом» он провёл качественно. У Алексиса были хорошие цифры. Ему требовалось время, чтобы понять требования, адаптироваться. Если Дуарте в том же духе будет продолжать прогрессировать, то он станет качественным защитником «Спартака».
Маслов, Чернов или Дуарте? Кто станет основным центральным защитником? Для меня Чернов, но я могу быть необъективен, потому что причастен к его приглашению в «Спартак». Три защитника претендуют на роль основных — это Джикия, Чернов и Дуарте.
Маслов? Он универсальный парень, способный сыграть крайнего и центрального защитника, при необходимости может переместиться в опорную зону, но мне в его игре не хватает надёжности и рассудительности», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».
- 2 мая 2023
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